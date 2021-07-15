Горняк22: Россия вышла на четвертое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в России достигло 5 833 175. По этому показателю страна вновь вышла на четвертое место в мире.

Согласно статистике ВОЗ, Россия уже обогнала Францию, где количество инфицированных составляет 5 700 017 человек.

Странами с наибольшим количеством заражений стали США – 33,5 миллионов человек, Индия – 30,9 миллионов и Бразилия – более 19 миллионов.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 566 человек. На данный момент привито более 28,6 миллионов россиян.

Алтайская правда