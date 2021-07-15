Горняк22: Врач предупредил, что после коронавируса могут выпадать волосы

Трихолог заявил, что у людей, переболевших коронавирусом, в течение нескольких месяцев могут выпадать волосы.

Как отметила трихолог Ирина Котова, проблемы могут возникнуть с волосами, а также ногтями. Такие симптомы наблюдаются как из-за самой инфекции, так и из-за лекарств, которые принимал человек во время лечения, пишет агентство ФАН.

Волосы могут выпадать очень сильно, однако потом, успокоила специалист, они будут успешно самостоятельно восстанавливаться без какого-либо лечения. Происходит это не сразу, а примерно через месяц после болезни.

Причиной этой неприятности становятся метаболические нарушения, а также стресс, которые негативно влияют на клетки волосяных фолликулов.

Алтайская правда