Горняк22: Из-за роста звонков барнаульская поликлиника расширит свой колл-центр

Из роста заболеваемости коронавирусом в городской поликлинике № 14 увеличилось и число обращений от пациентов. Ежедневно специалисты колл-центра этого медучреждения обрабатывают более 2 тысяч телефонных обращений.

За последний месяц число звонков выросло примерно в два раза. Большинство из них связано с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ.

Количество операторов постоянно увеличивают. Пару дней их было всего пять человек, сейчас звонки одновременно принимают уже 18. Но дозвониться все равно сложно.

Поэтому поликлиника планирует дополнительно набрать еще операторов, чтобы консультировать жителей.

Алтайская правда