Горняк22: 3977 пациентов лечатся в ковидных госпиталях Алтайского края

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксирован 261 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 46 пациентов, умерло 11 человек, все — от COVID-19.

Больше всего человек заболели в Барнауле — 96, в Бийске – 22, в Рубцовске – 21, в Алейске – 8, в Топчихинском районе – 7, в Первомайском и Третьяковском районах – по 6.

На 14 июля лечатся в ковидных госпиталях с коронавирусом 3158 человек и 792 пациента с пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 632, подключено к аппаратам ИВЛ – 195.

Краевой Минздрав развернул 4485 коек, в резерве — 535.

В Алтайский край поступило 461 141 комплект вакцины против коронавируса. На утро 14 июня прививается 405 718 человек, в том числе 120 233 получили первую прививку, 285 495 полностью привиты.

Алтайская правда