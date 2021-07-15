Горняк22: «Хотелось бы верить…»: глава алтайского Минздрава обрисовал эпидобстановку в крае

Об эпидемиологической обстановке в Алтайском крае рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов на (онлайн) пресс-концеренции 14 июля.

По его словам, темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае сейчас более интенсивны, нежели во время предыдущей волны. Нагрузка на «скорую помощь» достигнута почти пиковая – как в октябре-ноябре 2020 года. На этой неделе суточное количество вызовов превышало 3000. На ИВЛ находится почти 200 человек – это выше, чем на пиках прошлого года. Оборудовано 313 реанимационных мест, коечный фонд достиг 4485 коек. К настоящему времени он загружен на 89%, поэтому Минздрав Алтайского края намерен развернуть дополнительные мощности.

«Хотелось бы верить, что мы близки к тому, чтобы выйти на пик, потому что нагрузка достаточно серьёзная на отрасль», — отметил министр.

Те, кто решает всё: как обстоят дела с кадрами в здравоохранении Алтая

По словам Дмитрия Попова, основной проблемой алтайского здравоохранения остаётся нехватка кадров. На сегодняшний день к работе в 22 ковидных госпиталях привлечено более 7700 медработников. Не хватает, в первую очередь, анестезиологов-реаниматологов и медсестёр, работающих в реанимации. В ковидные госпитали перебрасывают специалистов из других организаций. В Бийске насчитывается 550 медиков: 94 врача, 296 медсестёр и санитарки. Помогать им ездят специалисты из Барнаула.

В случае дальнейшего ухудшения эпидобстановки может начаться приостановка плановой медпомощи, чтобы высвободить врачей для лечения ковидных больных. Впрочем, пока такая мера не рассматривается. Основной «головной болью» министр назвал укомплектованность первичного медицинского звена, которая составляет лишь 67%. Остро не хватает терапевтов. Троих ожидают из медуниверситета, также привлечён один врач-пенсионер. Значительно это систему не разгрузит, но позволит более спокойно работать.

В смежных немедицинских сегментах, таких как, например, колл-центры, работают волонтёры. В красной зоне есть добровольцы из числа студентов-медиков и работников «скорой помощи». Что касается заболеваемости среди медиков, то по сравнению с предыдущей волной она низкая. Всего в крае 33 тысячи медработников. Переболело около 16 тысяч из них, вакцинировано –более 12 тысяч. По словам руководителя краевого Минздрава, среди медиков создана имунная прослойка, в некоторых коллективах привито почти 100% сотрудников.

Чем прививаются в Алтайском крае и болеют ли после этого

Дмитрий Попов напомнил, что наряду с плановой помощью продолжается и вакцинация, целевой показатель которой повысился с 60% до 80%. Одним из главных будоражащих общество вопросов является статистика заболеваемости вакцинированных. Министр пояснил, что вакцинированные в стационарах есть, однако болезнь у них протекает, как правило, не в тяжёлой форме. После первой инъекции заразились около 1 тысячи человек из 400 тысяч. Случаи тяжёлого заболевания после получения обоих компонентов вакцины в Алтайском крае единичны. Предположительно, это связано с индивидуальными особенностями иммунитета.

Также выяснилось, что в регион поступал не только «Спутник V». По словам главы алтайского Минздрава, в партии из 461 тысячи доз вакцин было 1,5 тысячи доз векторовской «ЭпиВакКороны» и совсем незначительное количество «КовиВак». «ЭпиВакКороны» уже не осталось, «КовиВак» Дмитрий Попов предложил поспрашивать в поликлиниках. 13 июля в край также поступило 9300 доз «Спутник V». Министр отметил, что количество желающих вакцинироваться в последнее время многократно увеличилось.

Как отметила Ульяна Калинина, к настоящему моменту в Алтайском крае вакцинация от коронавируса не является обязательной, но со временем может быть включена в календарь национальных прививок и стать обязательной для отдельных категорий профессий.

Бесплатных лекарств Алтайскому краю хватает

Бесплатных лекарств для амбулаторного лечения больных коронавирусом закуплено более 46 тысяч комплектов. К 13 июля их оставалось семь тысяч. Дмитрий Попов пояснил, что потребности отдельных медучреждений в препаратах будут закрываться по мере необходимости.

На прощание глава министерства пожелал всем здоровья.

Фото: скриншот трансляции

Алтайская правда