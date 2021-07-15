Горняк22: Алтайские ученые разработали уникальную методику выявления рака молочной железы

Сотрудники Российско-Американского противоракового центра Алтайского госуниверситета совместно с краевым онкодиспансером и Алтайским медуниверститетом разработали уникальную методику выявления рака молочной железы. Она поможет определять онкозаболевание на ранней стадии.

Технология иммуносигнатуры – метод ранней диагностики рака по капле крови. На микрочипе, где расположены 120 тыс. пептидов, наносится кровь пациента и анализируется взаимодействие антителс пептидами.

Как объяснил руководитель РАПРЦ Андрей Шаповал, любые молекулярные изменения сразу же отражаются в иммунной системе, которая начинает вырабатывать антитела. При разных заболеваниях они бывают разными, поэтому главной задачей ученых было понять, какие из них вырабатываются при раке молочной железы. Таким образом, ученые выявили 119 пептидов, которые четко могут сказать, есть ли это заболевание, пишет Минэкономразвития Алтайского края.

Набор пептидов может применяться как самостоятельная тест-системы, а также в комбинации с другими системами для повышения эффективности.

Алтайская правда