Горняк22: Без колбасы. На избирательных участках в сентябре не будут торговать

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Продавать булки и колбасу на участках по время парламентских выборов в сентябре 2021 года не разрешат, рекомендации ЦИК и эпидобстановка этого не позволяют

Торговли на избирательных участках во время трехдневных выборов в сентябре этого года не будет. Таковы рекомендации по противодействию распространения коронавируса. Об этом 13 июля на онлайн-конференции рассказала Ирина Акимова, председатель Алтайкрайизбиркома.

Она сообщила, что любые мероприятия, которые предполагают очереди, скученность людей, употребление пищи, пока не планируются.

Однако, подчеркнула Акимова, эпидситуация изучается еженедельно и решения могут приниматься исходя из обстановки.

Она также добавила, что все необходимые меры безопасности будут предприняты – на каждом участке будут маски, одноразовые ручки, перчатки, антисептики и т.д.

Безопасность предписано соблюдать и кандидатам, и партиям – участникам выборов, в том числе при проведении агитации, встреч с избирателями и т.д.

Напомним, масштабные парламентские выборы пройдут 17-19 сентября. Жители Алтайского края выберут депутатов Госдумы, краевого заксобрания, в некоторых территориях – районных и сельских. Также в ряде поселений изберут глав.

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