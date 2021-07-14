Горняк22: Бюллетени алтайских избирателей на выборах в сентябре спрячут и будут охранять

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Председатель Алтайкрайизбиркома рассказала, что для охраны волеизъявления граждан закупят сейфы и установят видеонаблюдение на каждом участке

Алтайкрайизбирком закупает сейфы и установит видеонаблюдение с прямой трансляцией, чтобы исключить нарушения с бюллетенями во время трехдневных парламентских выборов в сентябре, сообщила Ирина Акимова, глава комиссии.

13 июля, 6:04

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Основные конкуренты от парламентских политических партий уже известны. Им еще предстоит процедура регистрации, но уже сейчас ясно, что на некоторых округах развернется острая борьба

Она назвала уровень безопасности беспрецедентным: «Этому вопросу уделяется огромное значение».

Напомним, выборы в Госдуму и в краевое заксобрание пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. По официальной версии, переход с однодневного голосования на трехдневное введен для уменьшения рисков в период пандемии. Этот формат власти опробовали в 2020 году при голосовании по поправкам в Конституцию. Его признали успешным.

По словам Акимовой, все последние исследования демонстрируют позитивное отношение избирателей к трехдневному голосованию – по данным опроса ВЦИОМ, более 56% респондентов оценили эту идею положительно.

Однако в связи с «растянутым» форматом голосования у оппозиции возникли опасения, что у избиркомов появится временной зазор для того, чтобы «поправить» результаты в пользу провластных кандидатов.

Ирина Акимова в ответ заявила об усилении в разы мер по недопущению этого. Она напомнила, что в положении ЦИК отдельно регламентирована работа по сохранности избирательных бюллетеней.

Во-первых, пакеты бюллетеней будут храниться в специальных сейфах и охраняемых помещениях. Охрана будет круглосуточной. Сейфы сейчас докупаются, чтобы обеспечить ими все участки для голосования.

Во-вторых, будет вестись видеонаблюдение с круглосуточной трансляцией в Сети – в том числе тех мест, где находится избирательная документация.

В-третьих, там, где прямая трансляция невозможна по техническим причинам, установят видеорегистраторы, которые станут записывать все происходящее.

17-19 сентября избиратели Алтайского края выберут депутатов Госдумы, краевого парламента, а в некоторых территориях – районных и сельских.

ТОЛК