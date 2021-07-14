Горняк22: Пережившую надругательство сверстниц в Барнауле школьницу отправили в санаторий

Девочка Фото: pixabay.com

Семье перечислили 33 тысячи рублей пожертвований. Большую их часть направят на подготовку ребенка к школе. Также предстоит провести ремонт в ее комнате

11-летнюю школьницу из Барнаула, над которой надругались сверстницы, отправили на реабилитацию в один из санаториев Алтайского края. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило отделение Российского детского фонда.

«Сейчас она находится в одном из детских санаториев. В основном общается с детьми младше себя по возрасту, среди них появились друзья. Внешне поведение ничем не отличается от поведения других детей», – рассказали в организации.

Здесь выразили мнение, что психологическое состояние девочки приходит в норму.

«Но как на самом деле, знают только ее близкие и психолог», – отметили в фонде.

Организация также сообщила, что семье перечислили 33 тысячи рублей пожертвований. Большую их часть направят на подготовку ребенка к школе. В планах фонда – провести ремонт в комнате школьницы, обновить у нее мебель.

Рассказали в фонде и неприятную новость – выразившая ранее желание передать девочке модную одежду московская компания, которой руководит бывшая жительница Барнаула, отказалась от своих намерений.

«Не скроем, ее решение огорчило девочку, а еще больше огорчило нас и послужило для нас хорошим уроком – не говорить раньше времени об обещаниях, которые, как оказалось, могут не исполняться», – отметили в фонде.

Резонансное ЧП произошло в Барнауле в 20-х числах мая. 14-летняя девушка в компании трех младших подруг завела знакомую девочку в заброшенный дом, где компания надругалась над жертвой. Старшую из мучительниц задержали, сначала ее отправили в СИЗО, но через три недели меру пресечения сменили на домашний арест. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

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