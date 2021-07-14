ГОРНЯК22 14.07.2021
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Горняк22: Туристка умерла на пляже алтайского курорта Яровое

Горняк22
11 часов Ago

Место происшествия Фото: Telegram-канал "Барнаул №1"

Пожилая туристка умерла на пляже алтайского города-курорта Яровое. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул №1».

По данным источника, инцидент произошел вечером 12 июля на «Причале-42».

Предварительно, у женщины стало плохо с сердцем.

Отмечается, что тело погибшей пролежало на пляже несколько часов в окружении отдыхающих, прежде чем его забрала спецслужба.

Ранее «Толк» рассказывал от том, что в Новосибирске отдыхающие несколько часов купались возле трупа мужчины.

ТОЛК

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