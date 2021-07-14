Горняк22: На Алтае буря с градом поломала деревья и побила стекла домов и машин

Последствия грозы и шторма в селе Камышенка Завьяловского района Фото: @adm_zavyalovo

От сильного ветра и града пострадали школа, личные усадьбы, автомобили, а также окна в домах села Камышенка Завьяловского района

Два населенных пункта на Алтае пострадали от непогоды во второй половине дня 13 июля. Очевидцы сообщают, что град размером с куриное яйцо выпал в селе Степном Родинского района.

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А вот в Завьяловском районе случился настоящий грозовой Апокалипсис – жители села Камышенка стали свидетелями сильнейшего шквалистого ветра, ливня и крупного града. Как сообщает администрация района, пострадали личные усадьбы, частично градом выбиты окна в школе.

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Жители села пишут, что в огородах выбило буквально все – урожая у людей теперь не будет, поскольку посадки побило градом и смешало с землей. Пострадали и личные автомобили.

Такое видео опубликовал Telegram-канал «Барнаул №1»:

Администрация села обещает держать ситуацию на контроле. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению стеклопакетов в школе.

ТОЛК