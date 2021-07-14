Горняк22: Жена Петра Мамонова рассказала, что актера не могут вывести из комы

Пётр Мамонов Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

По словам жены актера и музыканта Ольги Мамоновой, у артиста поражено 87% легких. Он уже 12 дней подключен к аппарату ИВЛ, и врачи не дают прогнозов по его состоянию

Супруга музыканта и актера Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала, что артист находится в крайне тяжелом состоянии, его не могут вывести из комы, сообщает ТАСС.

«Состояние вновь крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно. Все сейчас очень медленно, комариными шажками движемся», – рассказала она

По ее словам, врачи отменили все лекарства и пытаются выводить музыканта из медикаментозной комы, но пока он не идет на контакт, только шевелит рукой и делает неосознанные движения.

Напомним, что 1 июля стало известно, что 70-летнего Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом. Он попал в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

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