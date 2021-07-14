Горняк22: Специалист объяснил, кто может получить медотвод от вакцинации

Медицинский отвод от вакцинации против коронавируса могут получить россияне из группы риска. Кроме того, прививку могут рекомендовать сделать попозже и тем, кто находится в нездоровом состоянии .

Как рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков, для групп риска вакцинация проводится, когда их заболевания находятся в стадии ремиссии. Предварительно человек должен проконсультироваться у специалиста, который даст заключение, можно ли сейчас вакцинироваться или эту процедуру стоит пока отложить.

Терапевт может дать временный медотвод и в том случае, если у человека нестабильное состояние здоровья – недомогание, повышение давление либо сахар в крови, пишет ТАСС.

Однако, уточнил специалист, в большинстве случаев надеяться на получение медотвода не стоит. Вакцинация показана почти при всех заболеваниях — даже онкология не является противопоказанием.

Алтайская правда