ГОРНЯК22 14.07.2021
Коронавирус

Горняк22: Специалист объяснил, кто может получить медотвод от вакцинации

Горняк22
29 минут Ago

Медицинский отвод от вакцинации против коронавируса могут получить россияне из группы риска. Кроме того, прививку могут рекомендовать сделать попозже и тем, кто находится в нездоровом состоянии .

Как рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков, для групп риска вакцинация проводится, когда их заболевания находятся в стадии ремиссии. Предварительно человек должен проконсультироваться  у специалиста, который даст заключение, можно ли сейчас вакцинироваться или эту процедуру стоит пока отложить.

Терапевт может дать временный медотвод и в том случае, если у человека нестабильное состояние здоровья – недомогание, повышение давление либо сахар в крови, пишет ТАСС.

Однако, уточнил специалист, в большинстве случаев надеяться на получение медотвода не стоит. Вакцинация показана почти при всех заболеваниях — даже онкология не является противопоказанием.

Алтайская правда

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