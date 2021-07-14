ГОРНЯК22 14.07.2021
Коронавирус

Горняк22: 20 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Горняк22
29 минут Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 256 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 46 человек, умерло 20 человек, от COVID-19–19.

Больше всего инфицированных выявлено в Барнауле – 91. В Бийске заболели  24, в Рубцовске – 22, в Камне-на-Оби и Новоалтайск – по 9, в  Крутихинском районе – 7.

На 13 июля в ковидных госпиталях лечатся 3048 человек  с коронавирусом и 821 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 587, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 195.

Минздравом края развернуто 4445 коек, в резерве — 576.

В Алтайский край поступило 461 141 комплект вакцины против коронавируса. На утро 13 июля прививается 404 394 человека: 120 121 получили первую прививку, 284 273 полностью привиты.

Алтайская правда

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