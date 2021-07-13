Горняк22: Туристы разбили спорткар у «Бирюзовой Катуни» и бросили машину
Место ДТП Фото: instagram.com/biysk.22
В покореженном корпусе опознали Toyota Celica – иномарка перевернулась на подъезде к комплексу, получив серьезные повреждения
Легковой автомобиль разбился в ДТП в окрестностях алтайской турзоны «Бирюзовая Катунь». Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Уточняется, что инцидент произошел рано утром 11 июня.
Судя по повреждениям, иномарка перевернулась на подъезде к комплексу, получив серьезные повреждения.
При каких обстоятельствах произошла авария – не сообщается. В соцсетях в разбитом корпусе опознали спорткар Toyota Celica.
По словам очевидцев, люди из иномарки покинули место ДТП до приезда экстренных служб.
Ранее «Толк» сообщал о том, что один человек погиб при опрокидывании «девятки» на алтайской трассе.