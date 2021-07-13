Горняк22: В Бийске стая собак повредила автомобили, охотясь на кошку

Животные. Собаки Фото: pixabay.com

Сперва свора гоняла жертву по крышам машин, а когда кошка запрыгнула на дерево, собаки сами взобрались на автомобили и стали по ним прыгать

В Бийске стая бездомных собак повредила автомобили на парковке, пытаясь достать кошку с дерева. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

Инцидент случился около 4 часов утра 12 июля на улице Липового.

Сначала псы гоняли кошку по крышам машин, а когда она заскочила на дерево, сами взобрались на автомобили и стали по ним прыгать.

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Владельцы авто теперь пытаются понять – кто возместит им нанесенный ущерб.

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В комментариях пользователи соцсетей также возмущаются такому число беспризорных животных на улицах города.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле и крупных алтайских городах могут появиться службы отлова животных.

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