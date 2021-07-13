Горняк22: Пострадавшая на батуте в Барнауле девочка остается прикованной к кровати

Ребенок. Сон Фото: pixabay.com

Из-за тяжелой травмы головы ребенок почти на месяц утратил коммуникативные функции. Девочка также перенесла сложную операцию на бедре

Получившая тяжелые травмы при опрокидывании надувного батута в Барнауле четырехлетняя девочка начала слышать и говорить, однако неизвестно, сможет ли она ходить. Об этом телеканалу «Вести Алтай» сообщила председатель алтайского отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

«Ребёнок восстановился в плане речи, в плане слуха. Она слышит, разговаривает, родители даже порадовали тем, что она запоминает и рассказывает маленькие стихотворения», – рассказала она.

В то же время специалисты сейчас не дают точный прогноз на восстановление двигательных функций и ребенка.

«Сможет ли она ходить и как это всё будет – это, конечно, сейчас вопросы», – отметила Овчинникова.

Ребенку предстоит длительный период и интенсивное лечение.

30 мая у барнаульского торгового центра «Район» перевернулся батут с детьми. Пострадали две девочки трех и четырех лет. Старшая получила наиболее тяжёлые травмы – девочка почти на месяц потеряла слух и способность говорить. Также у неё был серьёзный перелом бедра. Сейчас обоих выписали из больницы.

После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело. 51-летнюю хозяйку батута посадили под домашний арест. Стороны договариваются о размере компенсации.

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