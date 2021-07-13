Горняк22: +249 больных: коронавирус продолжает бить антирекорды в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay

Коронавирус в Алтайском крае продолжает укреплять свои позиции. Суточное число зараженных по-прежнему растет уже второй месяц

249 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее количество зараженных на 12 июля cоставляет 56 971 человек, в том числе заболели 3 856 детей (+21 ребенок за сутки), сообщает региональный оперштаб.

12 больных коронавирусом умерли за сутки, 10 из них скончались непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 3 591 человека (все взрослые).

565 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (+4 случая за сутки), из них 195 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (+11 за сутки).

3 079 человек с коронавирусом находятся в госпиталях. Еще у 818 пациентов вирусная пневмония.

Всего в крае развернуто 4 369 коек для ковидных больных. Свободными остаются 472 места.

397,4 тыс. человек сейчас прививаются от ковида в регионе.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 84,

Бийск – 30,

Рубцовск – 22,

Камень-на-Оби – 11,

Алейск – 8,

Славгород и Шелаболихинский район – по 7,

Чарышский и УстьУсть-Пристанский районы – по 6,

Благовещенский и Тальменский районы – по 5,

Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский и Первомайский районы – по 4,

Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный и Усть-Калманский районы – по 3,

Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский и Тюменцевский районы – по 2,

Калманский, Солтонский и Хабарский районы – по 1.

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