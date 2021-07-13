ГОРНЯК22 13.07.2021
Коронавирус

Горняк22: 249 заражений, 12 смертей. 11 человек попали на ИВЛ за сутки в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 249 заражений коронавирусом, выздоровело 42 пациента, умерло – 12.

На 12 июля в инфекционных госпиталях от коронавируса лечатся 3 079 человек, от похожей на него пневмонии – 818. Амбулаторно лечатся ещё 619 пациентов с пневмонией и 107 «бессимптомников». Количество тяжелобольных достигло 565, на ИВЛ находятся 195 человек – это на 11 больше, чем накануне.

Минздравом края развернуто 4 369 коек, кислородом оснащена 3 151, ИВЛ – 291. В резерве – 472.

Всего в крае заболел 56 971 человек, включая 3 856 детей. 14 397 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 34 383 – у заболевших ОРВИ, 8 191 – у «бессимптомников». 47 633 – выздоровели, 3 591 – умер (все взрослые).

На утро 12 июля вакцинируются 397 409 человек. 117 364 из них получили первую прививку, 280 045 человек привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда

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