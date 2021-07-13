Горняк22: «Причина страха – незнание»: почему сокращается число антиваксеров

В Алтайском крае идет активное вакцинирование населения. Все больше народу, выстраивается в очередь у мобильных пунктов и в поликлиниках, а негативных комментариев и фейковых новостей становится значительно меньше. Но почему у людей изменилось об этом мнение? И что теперь они думают по поводу вакцинации? «Алтайская правда» опросила жителей Барнаула и узнала их мнение на этот счет.

Осознанный выбор

Лада Васильева закончила АлтГУ. Работает в магазине обуви. На собеседовании ее спросили, есть ли у нее прививка от коронавируса, но сделать ее не требовали. Решила сама.

– Сначала я скептически относилась к теме вакцинации, – рассказывает Лада. Мне казалось, что вакцину быстро и некачественно произвели. Потом, когда стала читать новости, спрашивать у знакомых и советоваться с врачами, поняла, что была неправа. Тем более я вышла на работу, где каждый день контактирую с людьми. Нельзя быть уверенным на 100%, что среди них нет больного коронавирусом. А прививка поможет либо вообще не заболеть, либо перенести болезнь в легкой форме.

Танцы с бубнами

Чтобы стимулировать людей пройти вакцинацию в Алтайском крае, дарят значки, а где-то устраивают розыгрыш квартиры среди привившихся. Но не все в этих акциях видят положительный эффект.

Житель Барнаула Антон был удивлен подобным подаркам. Он считает, что вакцинация прежде всего для себя.

– Я сделал прививку, как только она поступила в край, – делится Антон. После нее мне не было плохо – ни температуры, ни озноба. Чувствовал себя хорошо. Не понимаю, почему люди изначально негативно реагировали на это. В нашей стране много прививок от различных заболеваний. И никто никогда не поднимал такой ажиотаж, не предлагал за это подарки. Нужно доверять медицине. Мы же сами идем к врачам, когда становится плохо, также пьем таблетки, которые они выписывают, и не сомневаемся в их эффективности.

Мнение изменилось

По комментариям в соцсетях можно сделать вывод, что люди рассуждают о вакцинации так: боюсь того, чего не вижу и не понимаю. Лучше еще подожду, посмотрю. Такого мнения придерживается Влада Витальева, жительница Барнаула. Она считает, что основная причина игнорирования вакцинации – отсутствие знаний о ее пользе. Накрутив себя, люди начинают бояться и видят в ней вред. Начитавшись негативных комментариев, боялась делать прививку, думала, что после нее человек обязательно заболеет коронавирусом.

– Сама я либо перенесла вирус в легкой форме, либо не болела им вообще. Тесты не сдавала, самочувствие было хорошее, – вспоминает Влада. – Но я соблюдала масочный режим и не посещала массовые мероприятия.

Мое мнение о вакцинации изменилось после принятых ограничений, я подумала, что лучше работать, отдыхать, веселиться, чем сидеть в четырех стенах дома.

Пока получила первый компонент и не пожалела. Рука не болела, но поднялась температура до 38. Сутки держалась, потом спала, и больше меня ничего не тревожило.

Хронические заболевания

Среди опасающихся делать прививку больше всего людей, страдающих хроническими заболеваниями. Они боятся, что вакцинация нанесет вред здоровью. Одна из таких – Елизавета, студентка педагогического университета.

– Сначала я относилась к вакцинации нейтрально, потом негативно, – призналась Елизавета. – Это связано с тем, что во многих регионах ее сделали обязательной. Я считаю, что каждый человек должен сам решать, нужна ему эта прививка или нет. Мне страшно из-за моих хронических заболеваний. Тем более у коронавируса много штаммов, а прививка от всех не спасет.

Юные исследователи

Некоторые жители региона подходят к вопросу вакцинации с научной точки зрения. Так, Михаил из Барнаула прежде чем решиться на прививку изучил научные статьи, посвященные этой теме.

– Мое мнение менялось несколько раз, – рассказывает Михаил. – Сначала я, как и многие, относился негативно, потом решил изучить мнение ученых. Советую людям обратиться к научным статьям, из них вы поймете, что вакцина – это совсем не страшно. А из последствий… максимум температура и озноб сутки, у многих даже этого нет. От организма и настроя многое зависит.

Мнения у людей разные. Кто-то до сих пор боится темы вакцинации, а кто-то уже переборол свой страх. В любом случае нужно думать и о своем здоровье, и о здоровье близких людей.

Наталья Андронова

Алтайская правда