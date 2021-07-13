Горняк22: Алтайский шинный завод выплачивает премию сотрудникам за вакцинацию

На алтайском шинном заводе поощряют работников, поставивших прививку от коронавируса.

Алтайское предприятие «Нортек» поддержало вакцинацию против коронавирусной инфекции. Работникам шинного завода можно прививаться без предварительной записи в мобильном комплексе, который развернули на территории завода. К слову, в мобильном пункте можно поставить прививку и работникам других предприятий, расположенных рядом.

Более того, привившиеся сотрудники «Нортека» получат денежное вознаграждение. 1000 рублей выплатят тем, у кого на руках будет прививочный сертификат с отметкой о двух компонентах прививки.

Как сообщается на официальном сайте Алтайского края, по данным на 11 июля, вакцинацию прошли 396 275 жителей Алтайского края, из них 116 628 человек получили первую прививку. 279 647 человек привиты полностью.

Барнаул

Алтайская правда