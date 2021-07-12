Горняк22: В Алтайском крае предлагают установить рециркуляторы в общественном транспорте

Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Общественники говорят, что вирус будет жить среди людей еще очень долго, поэтому нужно срочно принимать меры «на перспективу»

Активисты ОНФ предложили краевому минтрансу в период эпидемии установить в городском общественном транспорте Барнаула и Бийска рециркуляторы воздуха, сообщает региональное отделение ОНФ.

Они отметили, что уже обращались с такой инициативой в правительство края и мэрию Барнаула, однако реакции пока не последовало.

По мнению общественников, закупить рециркуляторы воздуха должны частные автоперевозчики и мэрия для МУП «Горэлектротранс».

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк отметил, что это поможет в борьбе с коронавирусом.

«К тому же производство этих приборов уже фактически налажено в нашем крае», — отметил

Напомним: 11 июля в Алтайском крае было выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом – это рекорд с начала пандемии.

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