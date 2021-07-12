Горняк22: В Шереметьево пассажир открыл аварийный выход из-за духоты в самолете

Самолет Фото: pixabay.com

Из-за ЧП пассажиров высадили из самолета и пересадили в другое воздушное судно. Задержка вылета составила около четырех часов

В московском аэропорту Шереметьево пассажир самолета открыл аварийный выход, так как ему было душно, сообщает Коммерсант.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно, не работал кондиционер», – рассказал один из пассажиров.

Самолет готовился к вылету в Турцию. Из-за духоты один из пассажиров дернул за ручку запасного выхода, после чего вывалился надувной трап. В итоге, самолет задержали на четыре часа. В связи с этим авиакомпания приняла решение заменить воздушное судно. Сейчас ведется расследование ЧП.

Ранее сообщалось, что иностранец умер на борту самолета Магадан – Новосибирск.

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