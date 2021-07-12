Горняк22: Передел «мусорного» рынка: еще две территории узнали новых регоператоров

Мусор. ТКО Фото: Анна Меньшикова

В Заринской зоне вывозом отходов займется компания «Эко-Гарант», в Славгородской зоне победила фирма «Экостар»

Еще две территории Алтайского края определились с новыми регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Заринской зоне победителем конкурса стала компания «Эко-Гарант», работавшая у прежнего регоператора «Спецобслуживание-Центральное» на подряде. В Славгородской зоне победила фирма «Экостар».

Раздельный сбор и строительство полигона

Еще в 2019 году жители Заринска жаловались на переполненные контейнерные площадки из-за несвоевременного вывоза отходов. С введением «мусорной» реформы регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Заринской зоне стала компания «Спецобслуживание-Центральное».

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Гендиректор компании «Эко-Гарант» Константин Панкратьев пояснил «Толку», что еще до реформы его фирма занималась в Заринске вывозом отходов, но позднее потеряла этот рынок. В настоящее время «Эко-Гарант» работает в качестве подрядчика. К исполнению обязанностей в статусе регоператора компания приступит 31 августа 2021 года.

«Наша первая задача – обеспечить раздельный сбор мусора на контейнерных площадках. Также мы приобрели установку по сортировке отходов, она уже находится на полигоне, но мы хотим ее модернизировать», – сказал Панкратьев.

По словам собеседника, в Заринске, также как и в Барнауле, действующий полигон практически исчерпывает свою расчетную мощность. Новый регоператор сейчас ищет земельный участок под строительство нового полигона.

Первое, что планируют сделать – провести экологические и геологические изыскания. Панкратьев подчеркнул, что только после этого целесообразно проводить общественные обсуждения.

Контракт с компанией «Эко-Гарант» рассчитан до конца 2030 года. Помимо Заринска в зону обслуживания попадают Залесовский, Заринский, Кытмановский и Тогульский районы. По условиям конкурса, за время своей работы регоператор освоит 811,2 млн рублей. В эту сумму заложены и расходы компании на весь период работы.

Старые знакомые

Новым регоператором по обращению с ТКО в Славгородской зоне стала компания «Экостар», оценившая свои услуги в 1,6 млрд рублей.

По данным «Банкфакс», «Экостар» имеет прямую связь с действующим регоператором Славгородской зоны, компанией «Позитив 88» через учредителя Виктора Прокина.

В ближайшее время «Экостар» может расширить сферу влияния, поскольку компания претендует на статус регоператора по обращению с ТКО еще и в Алейской зоне.

Напомним, ранее сменились регоператоры по обращению с ТКО в Барнаульской и Бийской зонах. В первом случае место «Эко-Комплекса» заняла фирма «Экосоюз». В Бийской зоне конкурс выиграла компания «Спецобслуживание Плюс», но прежний регоператор – «Спецобслуживание Центральное» – оспаривает это решение в суде.

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