Горняк22: Грузовая «Газель» и кроссовер столкнулись на въезде в Бийск

ДТП. Знак Фото: pexels.com

По предварительным данным, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при развороте от обочины. О пострадавших не сообщается

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на въезде в Бийск вечером 11 июля. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Столкнулись BMW и «Газель» с кузовом.

По словам очевидцев, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при развороте от обочины, при этом встречные полосы здесь разделяет двойная сплошная линия.

О пострадавших не сообщается, однако автомобили получили значительные повреждения.

Ранее «Толк» сообщал о том, что один человек погиб при опрокидывании «девятки» на алтайской трассе.

ТОЛК