Горняк22: Не вскрывали: силовики открестились от взлома квартиры жительницы Заринска

Фото: Наш Город Заринск

Ранее пострадавшая женщина обратилась в Следственный комитет, так и не добившись реакции полиции. А на днях ей пришел ответ от МВД

Жительница Заринска, которой силовики по ошибке вскрыли квартиру, получила ответ от полиции по поводу возмещения ущерба, сообщает «Катунь 24».

Из документа следует, что дверь квартиры сотрудники полиции якобы не взламывали, поэтому возмещать ничего не будут.

Напомним, инцидент произошел 14 апреля. Полицейские ворвались в квартиру к спящим людям, но оказалось, что разыскиваемая ими женщина там не живет много лет.

Женщине самостоятельно пришлось менять дверь, на что она потратила около 27 тыс. рублей. Правоохранители обещали возместить ей ущерб, однако на связь так и не вышли. Она обратилась в МВД по Новосибирску, откуда ей и пришел неожиданный ответ.

ТОЛК