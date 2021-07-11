Горняк22: Алтайские ковидные госпитали заполнены более чем на 80%
Фото: zdravalt.ru
В Алтайском крае с каждым днем растет заболеваемость коронавирусом. Вместе с тем растет число тяжелобольных пациентов. Также увеличилось количество смертей
В Алтайском крае на сегодняшний день работает 22 ковидных госпиталя, в которых развернуты 4369 коек, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Там проходят лечение 3697 пациентов с ковидом и вирусной пневмонией. Сейчас госпитали заполнены на 84%.
Так, госпиталь, развернутый на базе Новоалтайской горбольницы сейчас заполнен на 99%, в нем продолжают лечение 415 человек. В отделении реанимации там находится 12 пациентов – все на аппаратах ИВЛ.
«Для лечения тяжелых пациентов у нас в госпитале созданы все необходимые условия: есть достаточное количество аппаратов ИВЛ, лекарств и самое главное опытные специалисты», – рассказала заведующая отделением Ольга Лопатина.
В минздраве края отметили, что им стали поступать сообщения о недостатке лекарств, плохом питании, отсутствии свободных мест. В связи с этим глава ведомства Дмитрий Попов решил, что руководство ведомства будет регулярно посещать медучреждения.
Ранее сообщалось, что почти 700 новых коек развернули в ковидных госпиталях Алтая за неделю.