Горняк22: Как приготовить домашний шоколад с орехами на своей кухне

Шоколад Фото: Pixabay

Отмечаем Всемирный день шоколада и готовим это любимое многими лакомство дома из какао, молока и масло — получится не хуже, чем в магазине

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Как уточняет сайт calend.ru, придумали его французы и впервые провели в 1995 году.

Интересно, что до XX века шоколад был доступен лишь богатым людям, и только с развитием промышленности его смогли попробовать люди, не относящиеся к аристократическим кругам.

Как пишет «Парламентская газета», ссылаясь на экспертов, какао-бобы, использующиеся в шоколаде, содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм: они ускоряют свертываемость крови, повышают иммунитет.

Кроме того, по мнению медиков, темный горький шоколад снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хорошо влияет на головной мозг, уровень глюкозы, а также улучшает зрение, указывает сайт «Москва 24».

Во Всемирный день шоколада «Толк» нашел рецепт, который поможет приготовить вкусный шоколад дома.

Как приготовить домашний шоколад?

Что потребуется:

Какао-порошок – 5 ст. л.

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 6 ст. л.

Пшеничная мука – 1 ч. л.

Молоко – 5 ст. л.

Ванильный сахар – 1/4 ч. л.

Орехи – по вкусу

Как готовить:

Какао смешать с сахаром в сотейнике, добавить 1 ст. л. молока и размешать до однородной массы. Влить оставшееся молоко и поставить сотейник на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. После закипания какао добавить в него масло, уменьшить огонь и снова довести до кипения.

Снять сотейник с огня, всыпать через мелкое сито муку и еще раз довести до кипения. Убрать с плиты и дать остыть, ввести ванильный сахар и перемешать. Можно добавить любые орехи и разлить шоколад по смазанным сливочным маслом формочкам для льда. Убрать в холодильник, чтобы шоколад быстрее затвердел.

Домашний шоколад с орехами. Инфографика Фото: Мария Трубина

Рецепт с сайта eda.ru.

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