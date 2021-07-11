Горняк22: Смертность от коронавируса в России выросла в июне на 13,9%

На 13,9% выросла смертность в России в июне из-за заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта». Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, из-за резкого подъема заболеваемости, связанного с коронавирусным штаммом «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%.

Также Голикова сообщила, что смертность в мае снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем. А по соотношению с маем 2020 года, когда был зафиксирован пик первой волны коронавируса, стала меньше на 6,1%, пишет ТАСС.

По данным Росстата, COVID-19 стал причиной смерти в мае в 14 971 случае. При этом в 12 779 инфекция была подтверждена, а в 2 192 предполагалась.

Алтайская правда