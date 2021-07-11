Горняк22: 239 заражений и 15 смертей. Хроника коронавируса в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 239 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 53 человека, умерло 15, от COVID-19 -14. В ковидных госпиталях региона проходят лечение 3603 пациентов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Барнауле – 85. В Бийске заболели 24 человека, в Рубцовске — 23, в Алейске -11, в Камне-на-Оби — 8,в Локтевском и Первомайском районах — по 6, в Бийском и Тальменском районах — по 5. В остальных муниципалитетах края по 4 и менее заболевших.

На 10 июля в инфекционных госпиталях 2881 человек лечатся с коронавирусом и 722 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 98 человек находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Количество тяжелобольных – 547, подключено к аппаратам ИВЛ – 177.

Минздравом края развернуто 4369 коек, в резерве — 766.

В Алтайский край поступило 458 801 комплект вакцины против коронавируса . На утро 10 июля прививается 394 256 человек: 115 380 получили первую прививку; 278 876 полностью привиты.

Алтайская правда