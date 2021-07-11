Горняк22: Мясников объяснил, почему в России так много антипрививочников

Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что такое большое число антипрививочников в стране не выглядит удивительным. Ведь в России на протяжении последних лет поощрялась эта идея.

По словам специалиста, большое количество противников вакцинации в стране объясняется тем, что в России долгое время поощрялось отрицание прививок. Кроме того, «упал ниже плинтуса» уровень санитарно-просветительской работы, пишет «Комсомольская правда».

Он напомнил, что противников вакцинации довольно часто приглашали на различные шоу, где они с жаром отстаивали свои позиции, тем самым посеяв в людях вирус недоверия.

Мясников уверен, что желание прививаться необходимо воспитывать с детства, чтобы человек во взрослом возрасте сам хотел это сделать.

Алтайская правда