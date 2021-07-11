Горняк22: Диетолог назвал ягоду, которая снижает риск возникновения диабета

Чтобы уменьшить риск возникновения диабета, необходимо употреблять продукты, которые снижают уровень глюкозы. Один из лучших вариантов – это фрукты и ягоды. Диетолог рассказал, какие из них наиболее полезны.

По словам врача-диетолог Елены Королевой, эффективнее всего борется с первыми проявлениями диабета крыжовник. Это ягода содержит много витамина Н. Он способствует снижению уровня глюкозы и синтезирует фермент, который расщепляет углеводы.

Также крыжовник полезен при болях или дискомфорте в суставах и мышцах. Марганец, который в нем содержится, укрепляет организм.

Кроме того, специалист уверяет, что крыжовник полезно употреблять людям, у которых есть акне и дерматиты, пишет МедикФорум.

Алтайская правда