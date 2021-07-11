ГОРНЯК22 11.07.2021
Коронавирус

Горняк22: 2,4 млрд рублей направит правительство РФ на лечение больных коронавирусом

Горняк22
10 часов Ago

Правительство России выделит регионам порядка 2,4 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому. Средства позволят обеспечить лекарствами 790 тысяч человек.

Решение было принято накануне на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет пресс-служба правительства РФ. Деньги направят из резервного фонда.

Михаил Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация остается непростой, поэтому необходимо наращивать объёмы тестирования, вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь.

Все необходимые препараты для больных, которые лечатся дома, выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Алтайская правда

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