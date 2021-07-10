Горняк22: Восьмилетняя россиянка стала самой юной выпускницей 11 класса

Ученица Фото: pixabay.com

В семь лет девочка получила аттестат за девятый класс, после чего сдала экзамены за 11 класс. Сейчас она говорится к поступлению в вуз

В Москве восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс, сообщает «Лента.ру».

По словам отца Алисы, чтобы сдать ЕГЭ, его дочери пришлось пройти всю образовательную программу. При этом самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная «правил игры». Сейчас девочка планирует поступать на психфак МГУ, но рассматривает и другие программы по биоинформатики и экологии.

Ранее Алису зарегистрировали как самую юную третьеклассницу и выпускницу девятого класса. Теперь она стала самой юной девочкой, которая прошла программу 11 класса.

Всего в семье Тепляковых семеро детей. Все они обучаются дома. Семилетний брат Алисы Хеймдалль тоже уже сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. Одна из её сестёр стала самой юной российской школьницей.

Я не считаю, что наши дети – вундеркинды или гении. Мы считаем, что это нормальные результаты, если ребенка развивать, и это не лишает его детства», – отметил отец девочки.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле трое выпускников набрали 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Это является максимумом по этому предмету.

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