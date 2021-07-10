Горняк22: Моргенштерн сделал предложение Диларе Зинатуллиной

Моргенштерн Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн и Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Пара рассталась в конце 2019 года, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, но в 2020 году они снова сошлись

Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе Зинатуллиной. Об этом блогер рассказала в своём аккаунте в Instagram.

Девушка выложила видео, на котором музыкант во время съемок клипа одетый в одни трусы встал на колено с кольцом в руке. Моргенштерн признался Зинатуллиной в любви и попросил стать его женой.

По её словам, произошедшее стало для неё полной неожиданностью, хотя возлюбленные часто говорили о свадьбе и семье.

«Нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был особенным, смешным, ярким, неожиданным. Спасибо за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства», – написала девушка в соцсети.

В конце июня Дилара Зинатуллина сделала предложение Моргенштерну в синагоге во время его первого шаббата. Музыкант растрогался и ответил «да». За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века».

ТОЛК