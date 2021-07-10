Горняк22: Прямые аваирейсы в Турцию из Барнаула запустят не раньше августа

Самолет Фото: pixabay.com

Полеты в Турцию, приостановленные в середине апреля из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в республике, возобновили с конца июня

Прямые рейсы в Турцию из аэропорта Барнаула запустят не раньше августа барнаульского аэропорта. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай» со ссылкой на региональную Ассоциацию туризма.

Ранее стало известно, что Росавиация увеличила число российских регионов, из которых разрешено выполнять регулярные и чартерные пассажирские перевозки в республику – в список вошла и столица Алтайского края.

Однако полётные программы туроператорами не сформированы, пояснили в ассоциации.

Сейчас жители края по-прежнему могут улететь на турецкие курорты из соседнего Новосибирска.

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