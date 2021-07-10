Горняк22: На перекрестке в спальном районе Барнаула установили светофор

Светофор Фото: pexels.com

Речь идет об участке на «стыке» микрорайона «Янтарного» и кварталов «2008» и «2007» с плотной застройкой многоквартирными домами

На пересечении улиц Сиреневой и Взлетной в Барнауле установили светофор. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что электронную регулировку движения на перекрестке ввели «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности».

Мэрия обратилась к участникам дорожного движения с пониманием отнестись к вводимым изменениям и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на дорогах Барнаула в 2021 году установят 50 «лежачих полциейских».

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