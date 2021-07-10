Горняк22: Анастасия Приходько рассказала о травмирующей работе с Константином Меладзе

Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Сейчас артистка уже не думает о возобновлении работы с композитором. Исполнительница вполне довольна тем, как развивается ее карьера на Украине

Певица Анастасия Приходько назвала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе своей больной темой, сообщает «Люкс ФМ».

«О конфликте с Меладзе я расскажу в преклонном возрасте. Если расскажу сейчас, начнут говорить, что это скандал и хайп для новой песни. Так сделала Ани Лорак, рассказав свою щекотливую историю в преддверии тура. Позже люди поймут, как сложно и больно мне было. Это запретная для меня тема, я даже копаться в ней не хочу», – заявила она.

Константин Меладзе занимался раскруткой артистки после победы в «Фабрики звезд-7». Вместе с ним она поехала на «Евровидение» от России, где заняла 11 место. Во время их сотрудничества ходили слухи о романе продюсера и подопечной. Сама певица не любит говорить о причинах творческого расставания.

Артистка также отметила, что когда она захотела снова поехать на «Евровидение», только от Украины, она снова пересеклась с Константином Меладзе, который был членом жюри.

«Я сразу поняла, что мне ничего не светит. Тогда Меладзе должен был поехать с выбранным артистом на конкурс. А наше совместное «Евровидение» было настоящим адом, поэтому ни я, ни он не хотели повторения», – подчеркнула певица.

Ранее «Толк» сообщал, что экс-солистка «ВИА Гры» обвинила Константина Меладзе в домогательствах. По её словам, продюсер выгнал её из группы после того, как она ему отказала.

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