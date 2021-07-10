Горняк22: Астролог назвал три знака зодиака, которые начнут новую жизнь в августе

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Многие уверены, что астрология может подсказать направление для развития, и Павел Глоба отметил, что у некоторых знаков зодиака в августе сильно изменится жизнь

Астролог Павел Глоба рассказал, что у трех знаков зодиака в августе может сильно измениться жизнь, сообщает «Слово и Дело».

По его словам, этим августом родившиеся под знаком Близнецы смогут начать новую жизнь, ведь они относятся к жизни легко, и в конце лета смогут также легко ее изменить. Близнецы могут задуматься о свадьбе или даже переезде в другую страну, а также будут присматривать новое жилье или интересоваться новой должностью с гораздо меньшей ответственностью.

«Именно в августе стоит рисковать Ракам, особенно молодым. Многим представителям знака получится достигнуть таких целей, о которых они раньше даже не задумывались. Самые значительные перемены ждут одиноких Раков. В августе они могут встретить новую любовь», – объяснил Глоба.

Астролог также отметил, что если Скорпионы не опустят руки в августе и не поддадутся унынию, у них все получится. В этот период нужно принимать важные решения и не пасовать. Последний месяц лета для них станет благоприятным периодом для свадеб и свиданий.

Ранее «Толк» сообщал, что астролог рассказала, являются ли рожденные в понедельник люди несчастливыми. По словам специалиста, родиться в первый рабочий день это даже бонус для тех, кто любит и умеет трудиться.

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