Горняк22: У 230 жителей Алтайского края обнаружили коронавирус за сутки

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Всего в России сейчас уже 5,6 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. Умерли среди инфицированных 140 тысяч человек. Привились сейчас уже 45,5 млн человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек умерли, а выздоровели 53. Всего на 9 июля заболели 56 236 человек, в том числе 3 800 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

528 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В том числе 160 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

17 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 15 – от ковида. За всё время с начала пандемии скончался 3 551 житель региона.

53 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 47 492 пациента.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 20 326. На втором и третьем местах – Бийск (4 896 больных) и Рубцовск (3 911).

Всего в крае развернуто 4 369 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 781 место.

На утро 9 июля в Алтайском крае прививаются 386,4 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 90,

Бийск и Рубцовск – по 21,

Алейский район – 11,

Камень-на-Оби, Бийский и Павловский районы – по 6,

Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы – по 5,

Тальменский, Троицкий и Усть-Калманский районы – по 4,

Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы – по 3,

Волчихинский, Змеиногорский, Каменский и Угловский районы – по 2,

Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский и Третьяковский районы – по 1.

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