Горняк22: Алтайский край бьет антирекорды по числу умерших и тяжелобольных ковидом

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Третья волна пандемии стремительно усиливается и уже поглотила немало зараженных, а число тяжелобольных пациентов становится все больше с каждым днем

За прошедшую неделю в Алтайском крае стало на 1 449 заболевших коронавирусом больше. В том числе вирус за прошедшие семь дней обнаружили у 95 детей. Еще неделей ранее эти цифры составляли 1 227 и 93 человека соответственно.

При этом стремительно продолжает увеличиваться количество жителей региона, жизни которых унес COVID-19. Так, со 2 по 9 июля в крае умерли 95 зараженных. За неделю до этого регистрировали 66 смертей.

Рекорд смертей за неделю – 17 человек за сутки на 9 июля. Днем ранее – 16 умерших. Такое число погибших уже сравнялось с показателями, которые были в пик осенней волны коронавируса в Алтайском крае осенью 2020 года. Тогда такой максимум умерших за сутки (17 человек) пришелся на 30 октября, причем эта цифра стала суточным рекордом среди регионов Сибири.

Неуклонно растет и число пациентов реанимаций ковидных госпиталей. Еще неделю назад в Алтайском крае было 377 тяжелобольных коронавирусом, сегодня их уже 528. При этом следует учитывать то, что в течение прошедших семи дней кто-то умирал из их числа, а кто-то попадал в палаты интенсивной терапии. На ИВЛ сейчас находятся 160 пациентов.

Причем сейчас уже побит антирекорд осени-2020. Тогда 31 октября был зафиксирован антирекорд – 521 тяжелобольной и 151 человек на ИВЛ.

Минздрав на фоне резкого роста заболеваемости продолжает разворачивать койки и открывать новые ковидные госпитали в крае. За неделю коечный фонд увеличили на 1 211 мест (всего – 4 369). Свободных сейчас 781.

Что касается вакцинации от коронавируса, то за неделю число вакцинированных в регионе выросло до 386,4 тыс.человек (+35,8 тыс. за семь дней).

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