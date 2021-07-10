Горняк22: В России заявили о единичных случаях повторного заражения коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Анна Попова отметила, что если считать количество заболевших после первой дозы вакцины, то оно будет чуть выше. Это объясняется тем, что иммунитет еще не сформирован

Около 1% пациентов повторно заболевают коронавирусом. Среди полностью привитых двумя компонентами число заболевших не превышает 0,7%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».

«Врачи, которые занимаются людьми, которые считают, что они болеют второй раз или третий раз, сначала выясняют, как поставили диагноз в первом случае. Там могут быть особенности. Но в любом случае, даже при подтверждении диагноза, количество таких людей 1% не больше», – рассказала она.

По её словам, Минздрав ведет персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По статистике, среди привитых двое из 300 человек заражаются коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все три российские вакцины («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона») дают примерно одно и то же количество заболевших – от 0,71% до 0,76%. При этом среди привитых, по последним данным, не было тяжелых случаев течения болезни.

Ранее «Толк» сообщал, что врач рассказал, почему у привитых могут отсутствовать антитела. Сейчас ВОЗ и Минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а просто проводить вакцинации и ревакцинации через определенные промежутки времени.

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