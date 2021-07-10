Горняк22: 15 человек скончались за сутки в Алтайском крае от коронавируса

Количество инфицированных коронавирусом продолжает ежедневно увеличиваться в Алтайском крае. За минувшие сутки выявлено 230 новых случаев заболевания. Выздоровели 53 пациента, умерло 17, от COVID-19 — 15.

Больше всего заразившихся в Барнауле – 90 человек. По 21 заболевшему в Бийске и Рубцовске, 11 – в Алейском районе, по 6 — в Камне-на-Оби, Бийском и Павловском районах, по 5 – в Заринске, Косихинском, Краснощековском, Первомайском и Шипуновском районах.

На 9 июля лечатся в инфекционных госпиталях 2897 человек с подтвержденным коронавирусом и 691 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Кроме того, 100 человек находятся на амбулаторном лечении.

Количество тяжелобольных – 528, подключено к аппаратам ИВЛ – 160. Минздравом края развернуто 4369 коек, в резерве — 781.

Всего в Алтайский край поступило 458801 комплект вакцины против коронавируса. На утро 9 июля прививается 386 433 человека, из них 110 656 получили первую прививку, 275 777 полностью привиты.

Алтайская правда