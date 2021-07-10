Горняк22: Глава алтайского Минздрава побывал в ковидном госпитале после жалобы в соцсетях

На этой неделе жители Алтайского края пожаловались на официальной страничке Минздрава в соцсети на лечение в некоторых ковидных стационарах. Пациенты сообщили о недостатке лекарств, отсутствии мест и плохом питании. Чтобы держать под контролем ситуацию и оперативно решать возникающие проблемы, министр здравоохранения Дмитрий Попов принял решение о регулярном посещении госпиталей руководством Минздрава.

Накануне глава краевого Министерства познакомился с работой ковидного госпиталя в Новоалтайске. Это один из самых крупных стационаров в регионе, где сегодня лечатся 415 человек, и медучреждение заполнено на 99%.

Министр поговорил с пациентами, расспросил о проблемах. Все, проходящие здесь лечение, положительно отзывались о работе медицинских работников, отмечали отличное лечение и питание. Некоторые пациенты посетовали на бытовые условия. Руководство заверило, что решит все в короткие сроки.

Кроме того, Дмитрий Попов оценил наличие медицинских препаратов и сформированные их запасы, информирует пресс-служба краевого Минздрава.

Работу ковидного госпиталя на базе горбольницы № 3 Барнаула проверила заместитель министра Наталья Белоцкая. Она отметила, что, несмотря на незначительные жалобы бытового характера от пациентов, в медучреждении на достойном уровне выстроена система оказания медпомощи.

Сегодня в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в них развернуты 4369 коек. Здесь проходят лечение 3697 пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией. В настоящее время госпитали заполнены на 84%.

Алтайская правда