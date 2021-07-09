Горняк22: Жителям бийского микрорайона Заречье вернули природный газ

Газ Фото: канал "Толк"

Процедура перезапуска топлива оказалась не быстрой – сперва пришлось проверить герметичность газораспределительной магистрали и готовность абонентов

Подачу природного газа возобновили в бийском микрорайоне Заречье спустя полторы недели после отключения. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Ресурс отмечает, что повторный запуск топлива оказался процедурой не быстрой – для этого нужно было проверить герметичность газораспределительной магистрали и убедиться, что у всех абонентов перекрыт кран газового оборудования. На финальном этапе прошла контрольная опрессовка внутридомового оборудования.

«Сейчас все 136 домовладений, которые оставались без газа, его получают», – говорится в сюжете.

Ранее стало известно, что предприятие, проложившее газопровод шесть лет назад, не внесло его в перечень особо опасных объектов. На основании этого Ростехнадзор обратился в суд, добившись прекращения подачи ресурса.

Того подрядчика власти города так и не нашли, поэтому, по словам представителей «Газпром газораспределение Барнаул», нарушение они исправили самостоятельно.

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