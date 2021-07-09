Горняк22: В спальном районе Барнаула построят школу на 550 мест

Стройка Фото: barnaul.org

Объект возведут в строящемся жилом квартале «Времена года» в Индустриальном районе города. Ввести объект в эксплуатацию должны в 2024 году

В спальном районе Барнаула возведут среднюю школу на 550 мест. Об этом сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Учебное заведение появится в квартале 2010 Барнаула (ЖК «Времена года») по адресу: улица Взлетная, 107. По плану работы закончат в 2024 году.

Власти уже получили положительное решение на выделение на строительство субсидии из федерального бюджета.

Во время работ на участке планируют вести круглосуточное онлайн-видеонаблюдение.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в алтайском селе борются за возможность построить новую школу.

ТОЛК