Горняк22: В Катуни на Алтае нашли тело пропавшего три недели назад мужчины

Катунь. Спасатели Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

По предварительной версии, произошел несчастный случай – мужчина утонул, купаясь в реке. Его тело не могли найти на протяжении трех недель

8 июля спасатели нашли и извлекли из реки Катуни тело пропавшего ранее 40-летнего мужчины. Его обнаружили в 500 метрах вниз по течению реки от «платовского моста», на правом берегу Катуни, сообщают «Новости Горного Алтая».

Тело погибшего передали в правоохранительные органы. Для установления точной причины смерти будут проведены экспертизы.

Напомним, житель села Майма 17 июня купался в Катуни и после этого пропал без вести. Спасатели три недели пытались найти его, обследуя берег, заводи и островки реки, и только сейчас поиски дали результат.

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