Горняк22: В Барнауле «Газель» перевернулась, нарушив правила на «кольце»
Место ДТП Фото: instagram.com/stopham22
По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал пункт ПДД о съезде с перекрестка с круговым движением. О пострадавших не сообщается
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой «Газели» произошло на перекрестке с круговым движением в Барнауле. Об этом сообщает «Аварком Алтай» в Instagram.
Авария случилась вечером 8 июля на пересечении улиц Малахова и Власихинской.
Со слов очевидцев ДТП, «Газель» совершала выезд с перекрестка с круговым движением со второго ряда, в то время как Nissan двигался по правому ряду.
В результате столкновения автомобиль «ГАЗ» опрокинуло на бок. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что по трассе на Алтае разбросало сосиски и пельмени из перевернувшейся «газели».