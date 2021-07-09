Горняк22: Одним деньги – другим муки: что не так с посуточной арендой квартир в Барнауле
Что не так с посуточной арендой квартир в Барнауле Фото: Фото: pixabay.com
Предоставляя квартиры в аренду посуточно, их хозяева получают повышенный доход, при этом от «залетных» арендаторов страдают соседи
Сдавая квартиры посуточно, хозяева больше заботятся о своем заработке, чем о соседях. Арендаторы, снимая квартиру на короткий срок, тоже не всегда думают об окружающих: зачастую ведут себя шумно, оставляют за собой мусор. Найти управу на тех, кто сдает квартиры по часам и суткам, непросто. При этом некоторые эксперты называют подобную деятельность незаконной.
Мечта одна – выспаться
Покупая квартиру в центре Барнаула, Александр едва ли не первым делом спросил у прежних хозяев о соседях, не шумят ли они по ночам.
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Мужчина рассказал «Толку», что первые два года все было хорошо. Он даже не подозревал, что квартира сверху сдается.
По словам барнаульца, в начале этого лета ситуация резко изменилась. Теперь едва ли не каждый вечер его семья слышит топот и громкие разговоры до поздней ночи. Рано утром – такая же картина.
«Уже несколько раз ходил к соседям. Каждый раз дверь открывали новые люди. Так мы и поняли, что квартиру над нами начали сдавать посуточно», – говорит Александр.
Барнаулец рассказал, что сейчас он пытается договориться с хозяином соседней квартиры по-хорошему, и предлагает ему найти адекватных жильцов на длительный срок. Пока же его семья мечтает об одном – выспаться.
Всем подъездом – победили
Жительница Барнаула Светлана рассказала «Толку», что пару лет назад не только она, но и весь подъезд мучился от того, что одну из квартир сдавали на короткий срок:
«Бывало, что не спали ночами напролет из-за того, что в нашем подъезде устроили настоящий притон. Кто туда только ни ходил. Постоянный шум, грязь».
По словам женщины, собственник долго не реагировал на их уговоры, но когда к делу подключили участкового и сообщили о проблеме в налоговую, тот сдался и продал квартиру. Сейчас проблема исчерпана: новые хозяева ведут себя прилично.
Выгоднее в три раза
Сдавать квартиры посуточно выгоднее, чем пускать жильцов на длительный срок. Снять двухкомнатную квартиру с нормальным ремонтом в центре Барнауле сейчас можно в среднем за 15 тысяч рублей.
При этом такие же квартиры сдаются за 1,5 тысячи рублей в сутки. При максимальном спросе на посуточную аренду недвижимость может приносить до 45 тыс. рублей в месяц.
Получая большие деньги, арендодатели и рискуют больше. Шанс того, что квартиру могут обокрасть или повредить имущество гораздо выше.
Риэлтор Галина рассказала «Толку», что, как правило, хозяева, которые сдают квартиры посуточно, берут в залог документы. Многие, чтобы подстраховаться, составляют договоры, и в случае необходимости даже заполняют командировочные документы.
Сдаешь квартиру – заплати налоги
Следуя букве закона, собственник квартиры обязан декларировать доходы, которые он получает от сдачи своей недвижимости в аренду. Речь идет о стандартном налоге на доход физических лиц – 13%.
Если арендодатель квартиры оформлен, как самозанятый, налоговая ставка становится заметно ниже. За сдачу квартиры физлицу нужно заплатить 4%, если же жилье снимает юрлицо – 6%. При этом неважно, идет ли речь о длительной аренде или посуточной, пояснили «Толку» в управлении ФНС России по Алтайскому краю.
В ведомстве добавили, что к ним регулярно поступают сигналы на тех, кто сдает квартиры, но уклоняется от налогов. Иногда об этом сообщают представители управляющих компаний и ТСЖ, но чаще жалобы поступают от соседей. Налоговая служба реагирует на такие сообщения, и выводит недобросовестных арендодателей из «серой» зоны.
Посуточная аренда – бич Барнаула
У соседей «посуточников» обычно две проблемы: шум в неурочное время и мусор в подъезде. Иногда недобросовестные арендаторы оставляют пакеты прямо на лестничных площадках.
«К нам постоянно обращаются наши жильцы с жалобами на таких арендаторов. К сожалению, в подобных ситуациях мы бессильны, рекомендуем обращаться в полицию», – рассказал «Толку» замдиректора УК «Городской департамент ЖКХ» Михаил Гиндин.
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О том, что посуточная аренда уже давно превратилась в бич Барнаула, говорит руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов. По его словам, эта проблема особенно характерна для новостроек. Многие сейчас покупают квартиры именно для того, чтобы в дальнейшем сдавать их в аренду:
«Закон запрещает организацию отелей в многоквартирных домах, а аренда посуточно, это прямое основание для административной ответственности».
Косов подчеркнул, что факт сдачи квартиры посуточно или по часам трудно доказуем. Зачастую единственный вариант доказать обратное – сделать контрольную закупку и зафиксировать это на видео. Но мало кто идет на такое.