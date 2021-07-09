Горняк22: +219: в Алтайском крае продолжается рост заболевших коронавирусом

COVID-19. Коронавирус Фото: Фото: Анна Меньшикова

Рост ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом в регионе говорит о новой волне пандемии. Коечный фонд в ковидных госпиталях края продолжают наращивать

219 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных на 8 июля в регионе достигло 56 006 человек, среди них 3 782 человека – это дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Так, в течение последних дней в крае продолжается резкий рост ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции. За неделю эта цифра увеличилась со 184 случаев до 219 за сутки.

16 больных умерли за эти сутки в Алтайском крае, 14 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов среди зараженных – 3 534, все взрослые.

528 заболевших ковидом лежат сейчас в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (+51 пациент за сутки). Из них 174 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

41 житель Алтайского края выздоровел от ковида за сутки. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 47 439 пациентов.

4 369 коек для ковидных больных оборудованы в крае, свободными на 8 июля остаются 809 мест.

379,5 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 84,

Бийск – 21,

Рубцовск – 19,

Алейск – 9,

Новоалтайск и Локтевский район – по 7,

Заринск и Благовещенский район – по 6,

Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский и Кулундинский районы – по 5,

Калманский и Топчихинский районы – по 4,

Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский и Шипуновский районы – по 3,

Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский и Суетский районы – по 1.

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